Ночная хоккейная лига пересмотрела результаты матча с участием Владимира Путина

Количество шайб заброшенных президентом оказалось меньше, чем сообщалось изначально.

Десять шайб забитых Владимиром Путиным принесли его команде победу над противником, писали СМИ после игры. Гала-матч прошел в Сочи в рамках финала фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной лиги, эту организацию когда-то создал Путин. В его команде министры, бизнесмены, бывшие хоккеисты, миллиардеры. Сам российский лидер традиционно вышел на поле под номером 11 и стал самым результативным игроком. Правда, спустя несколько часов после матча агентство «Интерфакс» сообщило, что президент отправил в ворота противника 9, а не 10 шайб. Еще чуть позже агентство ТАСС известило, что организаторы скорректировали протокол встречи – в итоге на счету Путина восемь голов.

Спортивный журналист Василий Уткин считает, что в данном случае совершенно не имеет значения, сколько шайб забил президента.

Еще одним запоминающимся моментом вечера стало падение Путина – президент не заметил красный ковер, когда объезжал поле, приветствуя трибуны, он запнулся и упал. Хоккеисты Вячеслав Фетисов и Валерий Каменский помогли Путину подняться.

Матч закончился со счетом 14:7 в пользу команды, за которую играл президент.