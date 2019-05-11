В Москве на мероприятии, организованном представителями Либертарианской партии, задержали одного из членов организации Владимира Осенина. Он выступал с лекцией о том, как в России легально владеть оружием, — рассказал «Эху Москвы» член федерального комитета Либертарианской партии Михаил Светов.

Осенина отпустили под обязательство о явке 13-го мая. В полиции сказали, что изъяли оружие за нарушение правил его транспортировки.