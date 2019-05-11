Лесные пожары охватили в России более 44 тысяч гектаров

Их тушат в 18-ти регионах страны.

Наибольшее число лесных пожаров зафиксировано в Красноярском крае — 17. От четырех до шести очагов оставалось в Курганской, Иркутской областях, Забайкальском крае, сообщает ТАСС. В Иркутской области в двух районах ввели режим чрезвычайной ситуации. Местным жителям запретили ходить в лес. За поджигание сухой травы, что часто становится причиной пожаров, штрафуют. Иркутск заволокло дымом.

В Курганской области на борьбу с огнем брошена военная авиация. В Забайкалье, где бушевали сильные пожары, тоже действует режим ЧС. По данным властей, в сельской местности сгорели более 120 домов, погибли тысячи сельскохозяйственных животных. На обеспечение жильем из резревного фонда пострадавшим выделили 450 миллионов рублей.

Ущерб только Зайкалью от природных пожаров оценивается в миллиард рублей.