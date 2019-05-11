Суд в Киеве отказался заблокировать закон об обязательном использовании украинского языка

Об этом сообщает агентство Интерфакс. С иском обращалась общественная организация «Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной». Организация требовала запретить спикеру Верховной рады подписывать документ.

Закон о языке был принят в конце апреля. Согласно документу, украинский становится единственным государственным языком Украины, им должен владеть каждый гражданин страны, его должны использовать все чиновники, медики, юристы, преподаватели. На частные беседы это не распространяется.