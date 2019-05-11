«Боинг» компании Азурэйр с российскими туристами вернулся в аэропорт вьетнамского города Камрань из-за проблем с шасси

«Боинг» компании Азурэйр с российскими туристами на борту вернулся в аэропорт вьетнамского города Камрань из-за проблем с шасси. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс. По его данным, экипаж решил вернуться из-за того, что спустили колёса. Борт 4 часа вырабатывал топливо, затем успешно приземлился. Никто не пострадал.

Представители перевозчика сказали РБК, что у экипажа закончилось рабочее время, поэтому ему ищут замену. Пассажиров отвезли в гостиницу.