В Москве в шестой раз за две недели задержали отставного майора ракетных войск Владимира Скубака

Он стоял в одиночном пикете с плакатом «Меня обманул Путин. Голодовка», сообщает проект «ОВД-инфо». Во время пикета к Скубаку подошли женщины, одна из которых развернула плакат «Остановим пятую колонну». Офицер вызвал полицейских. В итоге задержали женщину с плакатом и его самого.

Скубак держит голодовку 18 дней. В интервью «Эху Москвы» он рассказывал, что был уволен и остался без жилья после того, как был вынужден отлучиться на Украину за сыном своей бывшей жены, оставившей ребёнка в детском доме.

Ранее отставного офицера задерживали во врем таких же одиночных пикетов дважды в апреле и трижды в мае.