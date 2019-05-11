В Москве простились с прославленным композитором Евгением Крылатовым

Он умер в среду на 86-м году жизни.

У входа в дом композиторов в Брюсовом переулке в самом центре Москвы фото Евгения Павловича. Большой портрет на сцене, возле него алые и белые розы. Около десятка венков. Прощались с Евгением Крылатовым под его музыку. Ту, что с первых нот берёт за душу, проникает в сердце и долго не отпускает, так говорили о композиторе те, кто пришёл с ним проститься. Друзья, коллеги, поклонники. Со смертью Евгения Павловича ушла огромная часть детства и юности, признавали люди. Без труда называли свои любимые песни на музыку Крылатова: Крылатые качели, «Прекрасное далёко», «Три белых коня», «Серёжка ольховая», многие другие. Крылатов в отличие от других писал музыку не головой и даже не сердцем, а душой. Поэтому его мелодии сразу становятся родными и близкими, отметил близкий друг композитора, поэт Юрий Энтин. Вместе они создали больше 80 песен.

Прекрасный мелодист, так часто говорили о Крылатове те, кто пришёл с ним проститься. Это мнение полностью разделяет и заслуженный артист России, концертмейстер Михаил Фадеев, 30 лет он проработал в оркестре Силантьева.

Крылатов создал свой уникальный мир. Он работал не из-за желания получить как можно больше денег, просто потому что иначе не мог. Об этом на гражданской панихиде отметил актёр Александр Олешко.

Друзья и коллеги отмечали невероятное чувство юмора до самых последних дней и одновременно мужественность, с которой Крылатов переносил невзгоды. Несмотря на сложную жизнь Евгений Павлович не унывал и заряжал своим оптимизмом других людей. И писал предельно честную музыку, которая не могла оставить людей равнодушными. Поэтому песни, в которых звучит его музыка, будут передавать из поколения в поколение и их ещё долго не забудут, убеждены те, кто пришёл проститься с композитором.

Евгения Крылатова похоронят на Митинском кладбище.