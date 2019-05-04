Перед зданием ФСБ прошла серия одиночных пикетов в защиту фигурантов дел «Сети»* и «Нового величия»

Об этом «Эху Москвы» рассказал правозащитник Лев Пономарёв. Он отметил, что участники прокремлёвского движения SERB пытались соврать акцию, полиция на это не реагировала. Пономарёв добавил, что в понедельник на Лубянке планируется провести «прогулку» в поддержку фигурантов дела «Сети»*, которых обвиняют в организации террористического сообщества и намерении свергнуть российскую власть.

*деятельность организации запрещена на территории РФ