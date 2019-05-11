Белоруссия подсчитывает убытки от грязной нефти из России

Сумма будет значительной, предупредил Александр Лукашенко.

«Расхлябанность и разболтанность на территории России», — высказался Александр Лукашенко. По его словам, огромная труба была загрязнена ядовитой нефтью. Он отметил, что обнаруженная хлорорганика, по словам специалистов, за неделю сьедает по 4-5 мм трубы. Белорусская сторона заявила, что Россия поставила 5 миллионов тонн некачественной и даже опасной нефти, которая стала причиной поломки оборудования на двух крупнейших в республике нефтеперерабатывающих заводах. Лукашенко отметил, что сумма ущерба будет подсчитана за месяц-полтора и будет очень велика, передает агентство БелТА.

Российская сторона признала факт загрязнения. Следственный комитет нашел виновных – по версии ведомства, некачественное сырье слили в магистральный трубопровод сотрудники компаний «Нефтеперевалка» и «Петронефть», чтобы скрыть хищения. Их объем СК оценил всего в миллион рублей. Объявленный в розыск бизнесмен Роман Трушев, который называет себя бывшим владельцем «Петронефти», скрывается в Германии. Он заявил «Дойче велле», что испортить такой объем нефти способен только большой поставщик, и что его делают козлом отпущения.

По стечению обстоятельств грязная нефть появилась в трубопроводе, по которому идет через Белоруссию в Европу, вскоре после угроз Минска закрыть эту трубу на ремонт. Поводом стали ограничения поставок белорусских товаров в Россию.

Из-за скандала пострадала репутация России как надежного поставщика нефти в Европу. От сырья были вынуждены отказаться предприятия в Польше и Германии.