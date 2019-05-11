Избранный президент Украины Владимир Зеленский добивается проведения инаугурации 19 мая. В своём видеообращении к Верховной раде политик сказал, что это необходимо для прекращения кадровых перестановок, которые начал перед своим уходом президент Пётр Порошенко.

В пресс-службе Петра Порошенко на это сказали, что действующий президент Украины примет любую назначенную Верховной радой дату инаугурации Зеленского. Там добавили, что Украина – это не номер в египетском отеле, как кажется Зеленскому, и отметили, что передача власти – это сложный и ответственный процесс.

По украинским законам президент может распустить парламент не позднее, чем за 6 месяцев до новых выборов. Таким образом для роспуска Верховной рады Зеленскому необходимо официально вступить в должность до 27 мая. В раду уже внесено несколько законопроектов с разными датами инаугурации. Среди предложений 28 мая и 1 июня.