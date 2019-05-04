Президент США Дональд Трамп поручил начать процесс повышения тарифов на весь оставшийся импорт из Китая. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского торгового представителя Роберта Лайтхайзера. Согласно распоряжению главы государства, будут введены пошлины на ввоз в страну китайских товаров на 300 миллиардов долларов.

Такие действия со стороны Соединённых Штатов дают надежду на скорое заключение экономического соглашения между Вашингтоном и Пекином, сказал в интервью «Эху Москвы» заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХИГС экономист Александр Абрамов.

Американские власти пытаются заставить китайцев платить за информационные технологии, отметил в интервью «Эху Москвы» политолог Дмитрий Орешкин. Орешкин добавил, что торговая война между США и Китаем может способствовать процессу объединения локальных финансовых стычек в мировую экономическую войну.