В Москве перед зданием ФСБ на Лубянке прошла серия одиночных пикетов в защиту фигурантов дел «Сети» и «Нового величия»

Как сообщает сайт «Активатика», они были организованы по инициативе правозащитника Льва Пономарёва. В сообщении отмечается, что активистам удалось простоять около получаса. Всё это время они были вынуждены отбиваться от атак провокаторов из прокремлёвских движений, которые пытались вырвать плакаты и оскорбляли участников акции.

С помощью сегодняшних пикетов активисты решили привлечь внимание к гражданскому сходу, который собираются устроить во вторник накануне судебного заседания по делу «Сети»*.

Фигурантов дела «Нового величия» обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. Фигурантов дела «Сети» – в организации террористического сообщества и намерении свергнуть власть.

*деятельность организации запрещена на территории РФ