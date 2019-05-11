Сегодня двумя матчами продолжится 28 тур чемпионата России по футболу

Енисей сегодня может официально стать клубом Национальной футбольной лиги. Если красноярская команда проиграет Краснодару, она вылетит из РПЛ. Самое интересное, что на обреченных енисейцы совсем не похожи. В трех последних матчах они одержали две победы, вот только встрепенулись поздновато. Краснодар иной исход, кроме победы не устраивает. Плотность результатов среди тех, кто продолжает борьбу за попадание в лигу чемпионов или за медали слишком велика. Каждая неудача может отбросить на одну-две позиции, тем более, что Краснодар из последних пяти матчей выиграл только один. Крылья Советов продолжают борьбу за то, чтобы закончить сезон после тридцатого тура. Стыковые матчи в планы руководства не входят, поскольку чреваты неожиданностями. Самарская команда сегодня встречается в Грозном с Ахматом, который несмотря на отсутствие конкретных задач борьбы не прекращает. Зениту и Краснодару он, во всяком случае в последних турах не проиграл.

Тур закончится в воскресенье двумя матчами. Зенит в ранге чемпиона России сыграет с ЦСКА, а Спартак примет в Москве Уфу.