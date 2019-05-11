Адвокат Трампа отменил свой визит в Киев из-за того, что в окружении Зеленского якобы есть враги президента США

Адвокат Дональда Трампа отменил свой визит в Киев из-за того, что в окружении Владимира Зеленского якобы есть враги американского президента.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани собирался приехать на Украину, чтобы встретиться с избранным президентом страны Владимиром Зеленским. Однако, как рассказал Джулиани в эфире телеканала Fox News, он принял решение отказаться от поездки, поскольку узнал от двух надежных людей, что новый украинский лидер окружен врагами американского президента, а в некоторых случаях – врагами Соединенных Штатов. В частности речь идет о человеке, который уже был осужден и который был уличен в причастности к оказанию помощи демократической партии в ходе президентской гонки в США несколько лет назад.

Отметим, что в апреле Джулиани заявлял, что представители Украины в 2016 году поддерживали контакты с сотрудниками предвыборного штаба Хиллари Клинтон, которая была кандидатом в президенты от демократов.

Как сообщалось ранее, во время своего визита в Киев Руди Джулиани собирался убедить власти Украины не прекращать расследования, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Дональда Трампа.