Президент США Дональд Трамп поручил начать подготовку к введению пошлин на почти весь оставшийся импорт из Китая. Об этом сообщил торговый представитель Соединённых Штатов Роберт Лайтхайзер. Он уточнил, что речь идёт о товарах на сумму примерно в 300 миллиардов долларов.

По всей вероятности, за этим последует скорое экономическое соглашение между США и Китаем. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХИГС экономист Александр Абрамов.

Отсутствие соглашения может привести к дефолту из-за колоссальной долговой нагрузки Китаем, добавил экономист.