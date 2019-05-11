В Верховной раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа

В Верховной раде предложили разделить инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского на два этапа и провести последний из них 3 июня. С инициативой, в частности, выступил депутат блока Петра Порошенко Сергей Каплин, объяснив это необходимостью обеспечить широкое участие общественности в церемонии.

Сам Зеленский требует назначить инаугурацию на 19 мая. Согласно украинским законам, президент может распустить парламент не позднее, чем за 6 месяцев до новых выборов. Таким образом, чтобы распустить Верховную раду, Зеленскому необходимо официально вступить в должность до 27 мая.