Ночная хоккейная лига уменьшила число шайб, забитых Владимиром Путиным

Президент России Владимир Путин во время хоккейного матча забил 10 шайб из 14. Так сначала сообщили в пресс-службе Ночной хоккейной лиги. Это созданная Путиным организация хоккеистов-любителей, которые играют для удовольствия в свободное время. В командах, которые выходят на лед с Путиным, — министры, бизнесмены, бывшие хоккеисты и его друзья, ставшие миллиардерами. Матчи проходят периодически и обычно привлекают к себе внимание только достижениями 66-летнего президента.

И на этот раз Путин забил больше всех шайб, но произошло нечто странное – пресс-служба Ночной хоккейной лиги стала уменьшать число забитых президентом шайб. Сначала до девяти— об этом сообщил «Интерфакс», а потом до восьми, в сообщении ТАССа. Кроме того, Путин упал на льду – он не заметил красную ковровую дорожку. Впрочем, президент быстро поднялся. Судя по всему, обошлось без травм.

Матч завершился со счетом 14:7 в пользу команды Путина.