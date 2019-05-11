Избранный президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Верховной рады назначить инаугурацию на 19 мая. В своём видеообращении он сказал, что это необходимо для прекращения кадровых перестановок, которые устроила уходящая власть.

В свою очередь, Пётр Порошенко сказал, что Украина – это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому. Передача власти – это сложный и ответственный процесс, добавил действующий глава государства. Согласно украинскому законодательству, Владимир Зеленский может досрочно распустить Верховную Раду, только если его инаугурация состоится до 27 мая.

Сейчас в Раду внесено несколько предложений с другими датами инаугурации. Среди них, в частности, 28 мая и 1 июня.