Президент США Дональд Трамп распорядился начать подготовку к введению пошлин в отношении всего оставшегося импорта из Китая. При этом накануне в Вашингтоне завершился очередной раунд переговоров по торговой сделке – в Белом Доме консультации назвали конструктивными.

Таможенные пошлины на ввоз китайских товаров на сумму около 300 миллиардов долларов в год могут быть повышены с 10% до 25%. Глава белого дома Дональд Трамп дал своей команде поручение начать подготовку к этому шагу, однако окончательное решение еще не принято, заявил американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер. Накануне в силу вступили в силу пошлины в отношении импорта из Китая на сумма 200 миллиардов долларов. Это должно было произойти еще зимой, но Трамп согласился отложить повышение тарифа, чтобы заключить с КНР торговую сделку. Переговоры длятся с зимы. Несколько дней назад в Белом Доме обвинили Пекин в срыве уже достигнутых договоренностей, в связи с чем пошлины решено было повысить. Китай пообещал ответить соответствующе. При этом переговоры по торговой сделке между странами продолжаются.

Взаимное повышение пошлин США и КНР началось после того, как Вашингтон выступил против торговой политики Пекина. В частности глава Белого Дома Дональд Трамп требовал от Китая перестать красть технологии и интеллектуальную собственность США и увеличить импорт американских товаров.