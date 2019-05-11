В Липецкой области блогера арестовали по делу об оскорблении прокурора

Об этом сообщает «Новая газета». Супруга Дмитрия Пашинова рассказала, что Мировой суд рассматривает это дело ещё с конца прошлого года. Решение об аресте было принято заочно в апреле. Узнав о заочном аресте, блогер направился обжаловать решение, после чего и был задержан.

Причиной преследования стали слова в адрес бывшего зам.прокурора Добровского района Липецкой области Андрея Пажетных, который сейчас является зам.главы прокуратуры одного из районов Липецка. Как отмечает газета, Пашинову инкриминируют фразу: «Вы не достойны носить погоны, потому вы чмо и козёл».