На Алтае приостановили поиск попавших под лавину туристов на полтора месяца

До этого извлекли тела пятерых человек.

Возникла угроза схода новых лавин. По этой причине поиск людей пришлось на время остановить. Операцию возобновят в конце июня, сообщили в пресс-службе МЧС. Лавина подтает, и работы можно будет продолжать, пояснили в ведомстве. Территорию в горах Алтая, в районе Южно-Чуйского хребта, спасатели обследовали почти всю. Остался участок, где высота снежной массы больше трёх метров – снимать такие слои сейчас довольно опасно. В МЧС отметили, что из-за неблагоприятной погоды – сильного ветра и метели — уже третий день невозможно применять авиацию для поиска людей. В операции участвовали 30 спасателей. Они вернутся сегодня в места базирования, сообщает агентство ТАСС. Под лавину на Южно-Чуйском хребте в горах Алтая группа из 9ти туристов из Новосибирска попала в начале недели. Две девушки спаслись. На месте схода лавины спасатели нашли пять тел. Ещё о двух ничего не известно, предположительно они погибли. Участники туристической группы были профессиональными альпинистами, они знали, что направляются в опасный район.

В Горно-Алтайск, куда доставят тела альпинистов, со вчерашнего дня начали прибывать родственники погибших, с ними работают психологи.