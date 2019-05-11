Президента Украины допросили по делу о стрельбе во время Евромайдана

Это подтвердил Петр Порошенко.

Впервые на вопросы следователей глава государства ответил еще в ноябре 2016 года. Но тогда Петр Порошенко не подписал протокол допроса, сообщил в эфире телеканала ZIK начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк. Он пояснил, что если протокол не подписан, то материалы допроса нельзя использовать в уголовном деле. Накануне прокурор сказал, что президента повторно допрашивают. А вскоре это подтвердил в «Твиттере» и сам Порошенко. Он выразил надежду, что его ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия. Порошенко отметил, что это дело чрезвычайно важно для украинского общества. Ранее глава государства заявлял, что не удовлетворен расследованием преступлений на «майдане», которое проводит спецдепартамент Генпрокуратуры во главе с Сергеем Горбатюком. В свою очередь Горбатюк считает, что президент несет персональную ответственность за то,что спустя пять лет уголовные дела по событиям «майдана» остаются без качественного расследования и судебного вердикта.

Всего жертвами противостояния в Киеве в феврале 2014 года стали более 100 человек, также сотни получили ранения.