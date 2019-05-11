США отказали в визе нескольким делегатам от России

Они должны были принять участие в подготовке конференции ООН, которая состоится в Нью-Йорке в следующем году.

«В результате противоправных действий США сразу несколько российских официальных представителей так и не смогли принять участие» в комитете по подготовке к конференции ООН по Договору о нераспространении ядерного оружия, заявил глава департамента по контролю над вооружениями МИДа Владимир Ермаков. При этом он не уточнил, почему россиянам отказали в визе и сколько человек не смогли попасть из-за этого на мероприятие. По словам Ермакова, США «грубейшим образом» нарушают свои обязательства по соглашению, которое требует обеспечения беспрепятственного допуска к штаб-квартире ООН, а также выдачу представителям стран-членов организации виз «безвозмездно и в короткий срок». В МИДе призвали секретариат и Генсека ООН взять ситуацию под свой контроль, и в случае, если россияне так и не получат визы до конца года, рассмотреть вариант переноса конференции в другую страну. Дипломат подчеркнул, что у США не может быть права решать, кто должен входить в состав национальных делегаций.

Как отмечает агентство ТАСС, за последние несколько месяцев это далеко не первый случай, когда у российских дипломатов возникают проблемы с получением американской визы.