Соединённые Штаты отказали в визе двум российским участникам делегации, направляющейся в Нью-Йорк

Об этом сообщили в российском МИДе. Там уточнили, что речь идёт о членах третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия. В Министерстве сложившуюся ситуацию назвали недопустимой. Это второй громкий случай отказа в визе участникам конференции. Ранее посольство США не выдало визу эксперту по химоружию и консультанту Генсека ООН от России Дмитрию Поклонскому.