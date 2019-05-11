СМИ: ВВоенные эксперты обнаружили сходство между новыми северокорейскими ракетами и  российскими «Искандерами»

Военные эксперты обнаружили сходство между новыми, недавно испытанными северокорейскими ракетами и

российскими «Искандерами». Об этом сообщил телеканал АВС News.

Москва вряд ли добровольно отдала бы подобные технологии Пхеньяну, сказал «Эху Москвы» военный обозреватель Александр Гольц. Гольц также напомнил об истории из 90-х годы, когда Россия якобы намеревалась отправить в Северную Корею ученых для разработки вооружений, но ФСБ пресекла эту инициативу.