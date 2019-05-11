Президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на китайские товары еще примерно на 300 миллиардов долларов. Об этом сообщил американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер. Подробностей он не раскрыл, пообещав, что они станут известны в понедельник.

Накануне торговые переговоры между Китаем и США завершились без какой-либо сделки.

Вице-премьер Китая и главный советник Си Цзиньпиня по экономическим вопросам Лю Хэ прибыл на переговоры в Вашингтон в четверг — несмотря на то, что встреча с американцами оказалась под угрозой срыва после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю повышением ввозных пошлин с 10 до 25 процентов и установил дедлайн — пятницу.

Тем не менее, Хэ в Вашингтон приехал — в четверг переговоры не закончились ничем и в полночь в пятницу в силу вступили новые тарифы, на китайский импорт общей стоимостью в 250 миллиардов долларов. В пятницу переговоры продолжились, но закончились досрочно, около полудня — стороны так и не пришли к соглашению по новой торговой сделке. Лю Хэ пожал руку торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру и министру финансов Стиву Мнучину и покинул офис Лайтхайзера.

Китайский Минфин уже пообещал ввести «необходимые контрмеры», но не уточнил детали.

Дональд Трамп при этом прокомментировал в твиттере, что нет нужды торопиться с тем, чтобы заключить сделку между странами и позднее добавил, что пошлины «могут или могут не быть сняты в зависимости от того, что произойдут в контексте будущих переговоров».

Китайская пресса со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает, при этом, что переговоры не сорвались и что стороны посчитали их конструктивными и пообещали продолжить в Пекине.

Торговая война между США и Китаем уже обошлась обеим странам в 25 миллиардов долларов недополученной прибыли и привела к перебоям в поставках товаров, начиная с соевых бобов и заканчивая медицинским оборудованием. В США больше всего пострадали фермеры.