В Литве сегодня день тишины перед президентскими выборами

Любая агитация запрещена. Голосование начнется завтра в 7 утра по местному времени (совпадает с московским). На пост главы государства претендуют девять кандидатов. Фаворитами являются экономист Гитанас Науседа, экс-министр финансов Ингрида Шимоните и премьер-министр Саулюс Сквернялис. Нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте находится на посту второй срок и на третий претендовать не может. Одновременно с выборами главы государства пройдут два референдума — о введении двойного гражданства и сокращении депутатского корпуса в Сейме.