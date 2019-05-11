Петра Порошенко допросили по делу о гибели людей на Майдане

После беседы он выразил надежду, что его показания помогут завершить следствие. Все виновные обязательно должны быть наказаны, написал действующий президент Украины в Twitter.

Изначально допрос должен был состояться 7 мая, но Порошенко на него не явился. В 2016 году он уже отвечал на вопросы следствия по этому делу, однако тогда не подписал протокол. Порошенко ранее утверждал, что во время столкновений 18–19 февраля 2014 года в центре Киева находился в гуще событий и лично переносил тела погибших. При этом экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Илья Кива говорил, что во время этих событий президент и мэр Киева Виталий Кличко «пьянствовали».