Американский сценарист Элвин Сарджент скончался в США на 93 году жизни

Американский сценарист, лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA Элвин Сарджент скончался в США на 93 году жизни. Как сообщает портал Deadline, он умер в городе Сиэтл от естественных причин. Данную информацию подтвердили и представители сценариста.

Наибольшую известность Сардженту принесли фильмы «Обыкновенные люди» и «Джулия», за сценарии к которым он был удостоен премии американской киноакадемии. Кроме того, он написал сценарий для фильмов «Человек-паук 2», «Человек-паук: Враг в отражении» и «Новый Человек-паук».

В июле прошлого года в Нью-Йорке в возрасте 90 лет умер один из создателей образа человека-паука, художник Стив Дитко.