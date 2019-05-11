В Венеции сегодня открывается 58-я биеннале современного искусства

Официально биеннале озаглавлена так: «May You Live in Interesting Times», или в переводе на русский — «Чтоб вам жилось в интересное время». Хотя существует и другой вариант перевода этой же фразы: «Не дай вам бог жить в эпоху перемен». Куратор выставки Ральф Ругофф, объясняя смысл ее темы, выразил мнение, что искусство должно помогать принимать решения во времена неопределенности, когда любая информация может оказаться фальшивой. В биеннале будут участвовать около 80 художников. В частности, на выставке будут присутствовать работы австрийки Ренаты Бертльманн на тему феминизма, а также мультимедиа-проекты француженки Лор Пруво, которая монтирует динамичные видео, изображающие эмоции. Российские проекты представят, в том числе, Третьяковская галерея, а также Пушкинский музей, чья экспозиция посвящена 500-летию со дня рождения венецианского живописца Тинторетто.

Венецианская биеннале продлится до 24 ноября.