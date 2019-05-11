Испанские правоохранители задержали бывшего министра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа

Ордер на его арест выдан США, сообщает Reuterts со ссылкой на неназванных судебных чиновников. По их данным, задержание произошло в рамках расследования об отмывании денег. Преступная схема, предположительно, связана с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA. Пост министра Очоа занимал при покойном президенте Уго Чавесе. Расследование против экс-чиновника действующий глава государства Николас Мадуро назвал политически мотивированным.

Альварадо Очоа стал вторым за месяц задержанным в Испании высокопоставленным экс-чиновником из Венесуэлы. Ранее там задержали бывшего руководителя военной разведки боливарианской республики Уго Карвахаля по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Ордер на его арест тоже был выдан США.