Во Франции сегодня пройдет очередные манифестации движения «желтые жилеты»

Акция, состоявшаяся неделю назад, стала самой малочисленной с начала протеста.

Не более 20 тысяч человек приняли участие в шествиях по стране в прошлую субботу, свидетельствуют данные французского МВД. Такого не было с ноября, когда манифестации только набирали обороты. Акции прошли спокойно, серьезных столкновений с правоохранительными органами не было. Но говорить о сходящей на нет протестной активности во Франции пока рано, учитывая, что 1 мая в демонстрациях по всей стране приняли участие более 150 тысяч человек. Только в Париже были задержаны 300 участников акций, десятки получили ранения, полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ. Власти также опасались, что «желтые жилеты» могут выйти на улицы 8 мая – в этот день в стране отмечается годовщина победы над фашизмом во Второй мировой войне. Проводить демонстрации в центре Парижа в этот день манифестантам запретили, и все же торжественная церемония во французской столице прошла при усиленных мерах безопасности.

Акции «желтых жилетов» начались в ноябре прошлого года из-за повышения цен на бензин. Позднее фокус протестующих сместился на политику властей страны.