В Москве сегодня простятся с композитором Евгением Крылатовым

Он скончался в минувшую среду в возрасте 85 лет.

Отпевание пройде в храме Иконы Божьей Матери «Отрада и утешение» при Боткинской больнице на Ходынском поле. Известный композитор скончался в больнице, у него была двусторонняя пневмония. Коллеги и поклонники смогут проститься с Евгением Крылатовым в Московском доме композиторов. Об этом накануне сообщили в департаменте культуры столицы. Крылатов — автор музыки более чем к 160 кинокартинам и мультипликационным фильмам, среди которых «Приключения Электроника», «Чародеи», «Умка», «Каникулы в Простоквашино». Он сотрудничал со многими известными поэтами – Евгением Евтушенко, Беллой Ахмадулиной, Робертом Рождественским. С поэтом Юрием Энтиным были созданы почти 70 песен. Были в творчестве Евгения Крылатова и академические сочинения, камерная музыка, музыка для драматического театра, радио и телевидения.

Похороны композитора пройдут на Митинском кладбище.