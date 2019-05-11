Нацсобрание Франции одобрило законопроект о восстановлении пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери

Национальное собрание Франции после 13 часов дебатов одобрило законопроект о восстановлении пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери. Далее он будет направлен на рассмотрение в Сенат, которое состоится 27 мая, сообщает агентство Франс Пресс.

В документе, в частности, идет речь о предоставлении налоговых льгот тем, кто внесет пожертвования на ремонт собора. Закон также упростит принятие ряда решений по реставрации, включая освобождение от некоторых норм проведения госзакупок. Помимо этого, предусматривается создание специального комитета по надзору за расходованием средств, собранных на ремонт. Пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари вспыхнул 15 апреля. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль. По предварительным данным, возгорание произошло во время ремонтных работ.