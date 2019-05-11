Осужденную в США Марию Бутину перевели из тюрьмы в Александрии

Она уже покинула изолятор, но ее точное местоположение неизвестно, сообщает « РИА Новости» со ссылкой на адвоката россиянки Роберта Дрисколла.

В конце апреля 30-летняя Бутина получила 18 месяцев тюрьмы за работу в качестве незарегистрированного иностранного агента. Учитывая почти девять месяцев ожидания приговора под стражей, она должна выйти на свободу в начале ноября. Сообщалось, что ее переведут из Александрии в федеральную тюрьму.