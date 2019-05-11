США не выдали визы ряду российских дипломатов, которые должны были принять участие в комитете ООН по подготовке обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия 2020 года. Об этом сообщил директор департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков. По его словам, в случае продолжения подобных действий придется рассмотреть вопрос о переносе конференции из США в другую страну.