По некоторых данных, на них пытались повлиять из России.

По предварительным данным, побеждает правящая партия «Африканский национальный конгресс». Она получает примерно 55% голосов. На прошлых выборах, в 2014-ом, было 62%. Ближайший конкурент, оппозиционный «Демократический альянс», набрал 25% голосов. Популистская партия левого толка «Борцы за экономическую свободу», согласно предварительным результатам, получает 8% голосов. Эти выборы стали первыми для правящей партии под руководством президента Сирила Рамафосы. Он сместил в прошлом году с этого поста Джейкоба Зуму, который руководил ЮАР почти 10 лет и прославился фразой, когда его судили по обвинению в изнасиловании, что от СПИДа можно отмыться в душе. Ранее британская газета «Гардиан» писала, что российские политтехнологи планировали повлиять на ход выборов в ЮАР, поддерживая правящую партию. Издание утверждало, что этим занималась группа специалистов, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Прошедшие выборы в ЮАР в СМИ называют первыми свободными в стране с 1994 года.