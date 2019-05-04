В Москве простятся с автором «Крылатых качелей» Евгением Крылатовым

Церемония пройдет в доме композиторов. Начало в 11 часов. Похоронят народного артиста России на Митинском кладбище рядом с супругой.

Крылатов скончался 8 мая в Москве на 86-м году жизни.

При жизни о Крылатове знали и говорили довольно мало. Однако его значимость нельзя переоценить. Об этом «Эху Москвы» сказал кинорежиссер, первый зампред думского комитета по культуре Владимир Бортко.

Сегодня Евгения Крылатова похоронят на Митинском кладбище.