Президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на китайские товары еще примерно на 300 миллиардов долларов. Об этом заявил американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер. Подробностей он не раскрыл, пообещав, что они станут известны в понедельник. Таким образом, как отмечают Reuters и Bloomberg, тарифы покроют весь оставшийся импорт в США из Китая. Накануне Вашингтон повысил тарифные ставки на китайские товары с 10% до 25% на сумму около 200 миллиардов долларов.

Пекин при этом заявил о вынужденных контрмерах и что на уступки не пойдет. Это невыгодный шаг для всех, сказал вице-премьер Китая Лю Хэ.

Несмотря на повышение тарифов обе стороны сообщили о намерении продолжать переговоры.