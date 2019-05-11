Заключенная в США россиянка Мария Бутина переведена из тюрьмы в Александрии (штат Виргиния)

Это следует из уведомления официальной тюремной базы США, поступившего в РИА Новости. Куда отправлена россиянка не уточняется.

Ранее в федеральном Бюро тюрем сообщили ТАСС, что россиянка будет временно оставаться в СИЗО Александрии в ожидании перевода в федеральную тюрьму.

30-летняя Бутина была арестована в США в июле прошлого года и приговорена к 18 месяцам тюрьмы по обвинению в работе иностранным агентом без необходимой регистрации. Она должна выйти на свободу 5 ноября.