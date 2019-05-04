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Эксклюзив Эха 06:30, 11 мая 2019

В Москве простятся с автором «Крылатых качелей» Евгением Крылатовым

Церемония пройдет в доме композиторов. Начало в 11 часов. Похоронят народного артиста России на Митинском кладбище рядом с супругой.
Крылатов скончался 8 мая в Москве на 86-м году жизни.

Его творчество было уникально тем количеством души, которое он вкладывал в свои произведения. Об этом «Эху Москвы» рассказал друг композитора, поэт-песенник Юрий Энтин.

Песни Крылатова будут жить вечно, потому что душа бессмертна, добавил Юрий Энтин.



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