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06:05, 11 мая 2019

Сегодня состоятся шесть матчей чемпионата мира по хоккею в Словакию

Свою первую встречу в элите за последние почти 70 лет проведет команда Великобритании.

Это далеко не все знают, но Британцы являются и олимпийскими чемпионами по хоккею с шайбой и чемпионами мира, и даже чемпионами Европы, но все эти награды были завоеваны невероятно давно в тридцатых годах прошлого века. Потом Великобритания в основном обреталась в низших дивизионах чемпионата мира. Однако год назад на турнире в Венгрии островитяне неожиданно заняли первое место, хотя считались аутсайдерами. Разумеется, в сборной есть натурализованные канадцы. Их шестеро и они лидеры команды. Сегодня британцы сыграют с серебряными призерами олимпийского турнира немецкими хоккеистами. Из других матчей выделяется поединок Словакия – Финляндия. Словакия после развода с Чехией какое-то время по инерции унаследовала эту мощь и даже стали чемпионами мира, но в последние годы держать уровень все труднее.

Сегодня же свой первый матч после возвращения в элиту проведут итальянцы. Они встретятся со сборной Швейцарии



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