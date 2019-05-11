США расширили санкции против Венесуэлы

Власти страны, в свою очередь, сообщили о провале новой попытки госпереворота.

В черный список американский Минфин внес две судоходные компании и два судна. По заявлению главы ведомства Стивена Мнучина, нынешние санкции направлены против военного и разведывательного сектора Венесуэлы и тех, кто их поддерживает. На сайте Минфина поясняется, что попавшие под санкции суда перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу. Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что политику Каракаса контролируют Куба и Россия, и призвал их убраться из страны. В российском МИДе в ответ обвинили Вашингтон во вмешательстве в дела суверенного государства. Тем временем, глава МИДа Венесуэлы Хорхе Арреас заявил, что новая попытка устроить государственный переворот в стране, предпринятая США, потерпела крах. О каких-либо задержаниях не сообщалось. В конце апреля на сторону оппозиции перешла группа военных, но Николас Мадуро сохранил власть.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал к новым акциям протеста. Они намечены на сегодня.