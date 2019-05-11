В Литве сегодня завершается досрочное голосование на выборах главы государства, а также на двух референдумах

По данным соцопросов, три лидера президентской гонки подошли к финишу с одинаковыми шансами на победу.

На пост президента Литвы претендуют экономист Гитанас Науседа, экс-министр финансов Ингрида Шимоните и премьер-министр Саулюс Сквернялис. Действующий лидер страны Даля́ Грибауска́йте участвовать в голосовании не может, поскольку она находится на своем посту уже второй срок. Одновременно с президентскими выборами пройдут сразу два референдума. Жителям Литвы предстоит выразить волю в отношении введения двойного гражданства. Им будет задан вопрос, согласны ли избиратели сохранить двойное гражданство тем, кто уезжает на постоянное жительство в другие страны. Их список будет установлен законом. Решение провести референдум было принято парламентом в октябре прошлого года из-за увеличившейся эмиграции после вступления страны в Евросоюз. Второй референдум касается сокращения числа парламентариев на 20 человек.

Чтобы референдумы признали состоявшимися, в них должно принять участие половина избирателей. Основное голосование совместно с первым туром выборов президента Литвы состоится завтра.