Трибунал ООН в Гамбурге провел заседание по делу задержанных Россией украинских моряков

Международный трибунал по морскому праву провел слушания по делу задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Россия в них не участвовала. Решение будет объявлено 25 мая. Украина, которая выступает в качестве заявителя, добивается освобождения своих людей, сказал в эфире «Эха» адвокат одного из задержанных Илья Новиков. Он добавил, что даже если трибунал ООН в Гамбурге потребует освободить моряков, это не значит, что он встал на сторону Украины. По словам адвоката, через несколько месяцев суд всё еще сможет поддержать Россию в основном споре о том, были они виновны или нет.