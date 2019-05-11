В Венеции открывается биеннале современного искусства

Сегодня же станут известны обладатели главных наград — «Золотых львов». С 8 по 10 мая прошли превью-показы для специалистов и прессы и торжественные открытия выставок. Для публики биеннале будет работать с 11 мая по 24 ноября. Тема смотра — «Не дай вам бог жить в эпоху перемен». Всего в выставке принимают участие около 80 художников со всего мира и 91 национальный проект. Куратором российского павильона выступает Государственный Эрмитаж во главе с его директором Михаилом Пиотровским. На выставке представлены инсталляции художника и сценографа Александра Шишкина Хокусая и режиссера Александра Сокурова на тему эрмитажных шедевров.