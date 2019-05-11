Во Франции пройдет очередная, уже 26 по счету волна протестов «желтых жилетов»

Рекорда по числу участников не ожидается. Так, согласно данным с нескольких страниц движения в «Фейсбуке», в Париже могут выйти на улицы более тысячи человек. Тем не менее, столичная префектура по традиции напомнила о запрете на проведение собраний на площади Шарля де Голля и на Елисейских Полях, в районе Елисейского дворца, правительственных зданий, а также возле собора Парижской Богоматери. Будут закрыты девять станций метро, также возможны изменения в движении отдельных

автобусных маршрутов.