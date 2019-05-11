Президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на китайские товары еще примерно на 300 миллиардов долларов

Об этом заявил американский торговыйо представителья Роберт Лайтхайзер. Подробностей он не раскрыл, пообещав, что они станут известны в понедельник. Таким образом, как отмечают Reuters и Bloomberg, тарифы покроют весь оставшийся импорт в США из Китая. Накануне Вашингтон повысил тарифные ставки на китайские товары с 10% до 25% на сумму около 200 миллиардов долларов. Пекин при этом заявил о вынужденных контрмерах. Однако несмотря на это Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэ заявили о намерении продолжать переговоры.