В Липецкой области арестован 45-летний блогер Дмитрий Пашинов

Его обвиняют в оскорблении районного зампрокурора Андрея Пажетных. Мировой суд рассматривает это дело с декабря прошлого года. Адвокат Юлия Затонская рассказала «Новой газете», что её клиенту не назначали меры пресечения. У него было только обязательство о явке, что не предполагало ограничений. 18 апреля он по электронной почте известил суд о поездке на Камчатку. Однако после отъезда его объявили в розыск и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц. Узнав об этом, Пашинов вернулся и был задержан. Адвокат подчеркивает, что по статье об оскорблении властей суд не имеет права заключать подозреваемого под стражу. По словам супруги блогера Татьяны, он намерен объявить голодовку.