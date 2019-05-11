Китай вынужден принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны США
Китай вынужден принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны США, но надеется на сдержанность Вашингтона. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавлявший китайскую делегацию на торговых переговорах с Вашингтоном. Он подчеркнул, что Китай выступает решительно против повышения налога. Это никому не выгодно и не способствует решению двусторонних торгово-экономических вопросов, добавил Лю Хэ. При этом он подчеркнул, что не считает, что переговоры были подорваны. Очередной 11-й раунд китайско-американских торговых переговоров проходил 9-10 мая в Вашингтоне на фоне очередного заявления Трампа о повышении тарифов на китайские товары.