Китай вынужден принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны США, но надеется на сдержанность Вашингтона. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавлявший китайскую делегацию на торговых переговорах с Вашингтоном. Он подчеркнул, что Китай выступает решительно против повышения налога. Это никому не выгодно и не способствует решению двусторонних торгово-экономических вопросов, добавил Лю Хэ. При этом он подчеркнул, что не считает, что переговоры были подорваны. Очередной 11-й раунд китайско-американских торговых переговоров проходил 9-10 мая в Вашингтоне на фоне очередного заявления Трампа о повышении тарифов на китайские товары.